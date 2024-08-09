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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Instagram ve Roblox açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Instagram ve Roblox'un engellenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, bu platformların çocukları dijital bağımlılığa sürüklediğine dikkat çekerken "Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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