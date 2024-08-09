Talimat Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Nurettin Demirtaş’tan! PKK’nın hedefi üniversitelerde karışıklık

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmalarına yönelik yapılan başarılı operasyonlar sonucunda tüm gençlik yapıları deşifre edilerek, örgütün ve yapılarının eleman temin etmelerinin yolu kesildi.

PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları olan 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' ve 'Demokratik Öğrenci Meclisi' adıyla örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE CEZA ALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sabah'ın haberine göre PKK'nın gençlik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün gençlik örgütlenmesi faaliyetlerinin 1987'de YXK adı altında oluşturulduğu, gençlik örgütlenmelerinde zaman içerisinde yapısal değişikliklere gidildiği kaydedildi. 2016'da oluşturulan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) terör örgütünün gençlik örgütlenmesi YDG-H'ın (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) devamı niteliğinde olduğu, örgüt mensuplarının yakalanma ve adli/idari ceza almalarının önüne geçme amaçlı bu isim değişikliğine gittiği ifade edildi. İddianamede, ülke genelinde ve özellikle sözde özerklik/özyönetim ilan edilen yerlerde ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarı operasyonlar nedeniyle elaman sıkıntısı çeken örgütün isim değişikliği ile bu sıkıntılı süreci aşmayı hedeflediği belirtildi.