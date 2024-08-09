09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den soykırımcı devlete sert tepki! Bakan Fidan: İsrail'e destek verenler katliama ortaktır

ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 12:46 Güncelleme: 09.08.2024 13:10
ABONE OL
Türkiye’den soykırımcı devlete sert tepki! Bakan Fidan: İsrail’e destek verenler katliama ortaktır

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Fidan Gazze'de süren İsrail soykırımı nedeniyle işgalci devlete çok sert tepki verdiği konuşmasında "İsrail'e destek verenler katliama ortaktır" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör