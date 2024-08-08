Yarısı Bizden Kampanyasında yeni dönem başlıyor! Tarih kısıtlaması kaldırıldı! Bakan Kurum duyurdu...

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HODRİ MEYDAN HESAPLAŞALIM!

Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, "SGK borçlarınızı ödeyin" dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi.

Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. "Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor" diyorlar.

Arkadaşlar; 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4.263'tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4.642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir.

Biz buna rağmen; 2019'dan bugüne kadar, İstanbul'umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize; "personel izni verilmiyor" deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil...

Bir başka belediye de: "Bakanlığın bize borcu var" diyor. "Hesaplaşalım" diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da; siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız.

Önce; yapmanız gerekeni yapın. Usüle, erkâna uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın.