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İlk adres deprem bölgesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız"

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 20:07 Güncelleme: 03.07.2024 21:02
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İlk adres deprem bölgesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

Geçtiğimiz gün (02.07.2024) Mehmet Özhaseki'nin görevden affını istemesinin ardından Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum, atanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak." dedi. Kurum açıklamasının başında, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız." ifadesini kullandı.

02.07.2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı.



Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti.

"Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.


Kurum, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."

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