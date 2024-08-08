Sokak röportajlarına inceleme başlatılıyor! RTÜK resmen duyurdu: Yeni düzenleme yapılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı paylaşımda sokak röportajlarının artık manipüle edecek bir boyuta ulaştığını vurgularken bu görüntülerin dezenformasyona yol açmak amacıyla kullanıldığını vurguladı. Şahin ryanıltıcı içeriklerin ve röportaj tekniklerinin RTÜK tarafından takip edileceğini ve gerekli düzenlemeler için çalışmanın başlayacağını vurguladı. İşte detaylar...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya ve ulusal televizyonlarda yayımlanan "Sokak Röportajları" ve "Vatandaşın Görüşü" gibi halk mülakatları hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, bu tür içeriklerin RTÜK tarafından yakından takip edileceğini belirtti.
SOKAK RÖPORTAJLARI MANİPÜLE EDİCİ BİR BOYUTA ULAŞTI
Şahin, sosyal medya ve televizyonlarda karşılaşılan "Sokak Röportajları" ve benzeri formatların, kamuoyunu yanıltıcı şekilde manipüle edici bir boyuta ulaştığını vurguladı. Bu röportajların genellikle belirli ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Şahin, bu tür içeriklerin basın etik değerlerine aykırı olduğunu ve genellikle öznel görüşleri kamuoyunun geneliymiş gibi sunduğunu belirtti. Şahin, bu tür yayınların toplumu bilinçli olarak etki altına almak ve dezenformasyona yol açmak amacıyla kullanıldığını söyledi.
DÜZENLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu tür yanıltıcı içeriklerin ve röportaj tekniklerinin RTÜK tarafından takip edileceğini ve gerekli düzenleyici çalışmaların yapılacağını açıkladı. Şahin, RTÜK'ün görsel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde bu tür faaliyetlere karşı mücadele edeceğini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.
İşte Şahin'in açıklamalarında öne çıkanlar:
"Kamuoyunun Dikkatine! Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan "Sokak Röportajları" veya "Vatandaşın Görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "Sokağın Sesi" adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir. Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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