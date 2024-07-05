Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’de!

"22 YILDIR OLDUĞU GİBİ NE SÖZ VERDİYSEK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bir taraftan vatandaşlarımızı dinlerken diğer taraftan eksik yapılması gereken işlere ilişkin kararlarımızı alıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza 22 yıldır olduğu gibi ne söz verdiysek tutmak için çalışıyoruz.

İnşallah 6 Şubat sonrasında da onların bir evladı, bir kardeşi olarak da deprem bölgesinde her zaman yanlarında oluyoruz. Canlarımızı kaybettik, maddi hasarlarımız oldu. Bu can kayıplarımızın tekrar yaşanmaması için bu sağlam güvenli konutların sayısını artırmamız lazım.

Deprem dönüşümü birinci gündem maddesi olmalıdır. Deprem dönüşümüne ilişkin adımları kararlılıkları atmak durumundayız. Bu noktada herkes üstünde düşeni yapacak. Bu siyaset üstü bir durum. Biz istiyoruz ki, güzel ülkemizde hiçbir yerde deprem riski kalmasın. El birliği içerisinde vatandaşlarımızın huzuru refahı için gayet gösteriyoruz.

YIL SONUNA KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Şu an deprem bölgesinde arz talep dengesizliği var. Vatandaşlarımızı bir an önce bu konutlara yerleştirmemiz gerekir. 200 bini yıl sonuna kadar teslim edip, ardından etap etap ilerleyeceğiz.

Şu an 441 bin hak sahibi vatandaşımız var. Bunun 400 bini konut, 40 bini de ticari ünite. Bunların inşallah etap etap tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda kararlar alıyoruz.