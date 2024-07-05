Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarına konuk oldu. Bakan Kurum deprem bölgesinde gerçekleştirilecek projeleri tek tek anlattı. Yıl sonuna kadar kaç konut teslim edilecek? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarına konuk oldu.
İşte Bakan Kurum'un açıklamalarında yer alan satır başları:
Buradan tüm deprem bölgemize sevgilerimize saygılarımızı gönderiyorum. 2 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız tarafından görev tebliğimizin ardından ilk ziyaretimiz deprem bölgesine gerçekleşti.
6 Şubat'ta biz buradaydık. Devlet millet el ele vermiş büyük bir seferberlik anlayışıyla çalışmalara başlamıştık. Enkazları kaldırırken diğer taraftan da yeni yapılacak binalara ilişkin alan tespitlerini ve sözleşmeleri imzalamak suretiyle alan tespitlerini gerçekleştirdik.
Bugün geldiğimiz noktada Malatya Akçadağ'dayız. Vatandaşlarımızın evine misafir olup dualarını aldık ve çaylarını içtik.
Bugün 200 bin konutu başlattığımız, 76 bini de teslim ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçle birlikte vatandaşlarımız bu sağlam, güvenli evlerde oturuyor olmaları da bizim için bir mutluluk vesilesi. Bugün Malatya'mızdayız birazdan Doğanşehir ilçemize de gideceğiz. Buradan Kahramanmaraş ertesi günde Hatay'a gitmek suretiyle deprem bölgesine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.
"22 YILDIR OLDUĞU GİBİ NE SÖZ VERDİYSEK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bir taraftan vatandaşlarımızı dinlerken diğer taraftan eksik yapılması gereken işlere ilişkin kararlarımızı alıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza 22 yıldır olduğu gibi ne söz verdiysek tutmak için çalışıyoruz.
İnşallah 6 Şubat sonrasında da onların bir evladı, bir kardeşi olarak da deprem bölgesinde her zaman yanlarında oluyoruz. Canlarımızı kaybettik, maddi hasarlarımız oldu. Bu can kayıplarımızın tekrar yaşanmaması için bu sağlam güvenli konutların sayısını artırmamız lazım.
Deprem dönüşümü birinci gündem maddesi olmalıdır. Deprem dönüşümüne ilişkin adımları kararlılıkları atmak durumundayız. Bu noktada herkes üstünde düşeni yapacak. Bu siyaset üstü bir durum. Biz istiyoruz ki, güzel ülkemizde hiçbir yerde deprem riski kalmasın. El birliği içerisinde vatandaşlarımızın huzuru refahı için gayet gösteriyoruz.
YIL SONUNA KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?
Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Şu an deprem bölgesinde arz talep dengesizliği var. Vatandaşlarımızı bir an önce bu konutlara yerleştirmemiz gerekir. 200 bini yıl sonuna kadar teslim edip, ardından etap etap ilerleyeceğiz.
Şu an 441 bin hak sahibi vatandaşımız var. Bunun 400 bini konut, 40 bini de ticari ünite. Bunların inşallah etap etap tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda kararlar alıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
- Sivrisinek Vızıltısına Son! Tek Damla Yeterli 🦟🚫
- 1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun
- KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika