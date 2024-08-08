Türkiye’nin İsrail’e karşı hamlesi dünya basınında: Türklerin hamlesi davayı daha da güçlendirdi...

Türkiye Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılmak için resmi başvuru yaptı. Bu hamle dünya basınında da yer aldı.

TÜRKLERİN TALEBİYLE DAVA GÜÇLENDİ

Katar merkezli El-Cezire televizyonu TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın konuşmalarını canlı yayınladı. Türkiye'nin müdahillik başvurusu için, "İsrail'in Gazze'deki vahşetine son vermesi yönündeki uluslararası baskı artıyor" ifadesi kullanıldı, Türkiye'nin talebinin İsrail'e karşı açılan davayı güçlendireceği aktarıldı.