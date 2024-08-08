Türkiye'nin İsrail'e karşı hamlesi dünya basınında: Türklerin hamlesi davayı daha da güçlendirdi...
Türkiye Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olurken bu hamle dünya basınında da geniş yankı buldu. Türkiye'nin hamlesinin davayı daha da güçlendirdiğine yer verilirken yapılan açıklamalar yakından izlendi. İşte detaylar...
Türkiye Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılmak için resmi başvuru yaptı. Bu hamle dünya basınında da yer aldı.
TÜRKLERİN TALEBİYLE DAVA GÜÇLENDİ
Katar merkezli El-Cezire televizyonu TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın konuşmalarını canlı yayınladı. Türkiye'nin müdahillik başvurusu için, "İsrail'in Gazze'deki vahşetine son vermesi yönündeki uluslararası baskı artıyor" ifadesi kullanıldı, Türkiye'nin talebinin İsrail'e karşı açılan davayı güçlendireceği aktarıldı.
ULUSLARARASI TOPLUM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI
İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin adımını yakından izledi; gelişmeyi, abonelerine "Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına katılmak için resmi başvuruda bulundu" başlığıyla servis etti. Haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalıdır" açıklamasına yer verildi.
TARİHİ ADIM
ABD merkezli Politico dergisi, Türkiye'nin resmi başvurusunu Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamaları çerçevesinde gördü. Fidan'ın "İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor." sözlerine vurgu yapıldı.
Almanya'nın NTV televizyonu Türkiye'nin hamlesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Tarihi adım" açıklamasına dikkati çekti. Haberde, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının sürecine geniş yer verildi.
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