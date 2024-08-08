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İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.08.2024 23:08 Güncelleme: 09.08.2024 00:30
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İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu! Yaralılar var

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait insansız hava araçları Sur kentine bağlı Hanuviye beldesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi.

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu!

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu!

Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

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