Ticaret Bakanı Ömer Bolat Pakistan’da! Ticaret hacmi hedefi: 5 milyar dolar!

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR!

Görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına kaydeden Bolat, "Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak iş birliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Pakistan ziyaretimiz kapsamında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif tarafından kabul edildik, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili… pic.twitter.com/KU7whmE0dc — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 8, 2024

Öte yandan ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif tarafından kabul edildik, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk.