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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Pakistan'da! Ticaret hacmi hedefi: 5 milyar dolar!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 21:00 Güncelleme: 08.08.2024 21:12
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Pakistan’da! Ticaret hacmi hedefi: 5 milyar dolar!

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmeye dair açıklamaya yapan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR!

Görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına kaydeden Bolat, "Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak iş birliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif tarafından kabul edildik, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk.

"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE..."

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade etti.

Görüşmemizde; Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik.

Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.



BÜYÜKELÇİLİĞE ZİYARET

Bakan Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulundu. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'la ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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