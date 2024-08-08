Ticaret Bakanı Ömer Bolat Pakistan'da! Ticaret hacmi hedefi: 5 milyar dolar!
Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Bolat, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Görüşmeye dair açıklamaya yapan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR!
Görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına kaydeden Bolat, "Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak iş birliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Pakistan ziyaretimiz kapsamında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif tarafından kabul edildik, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 8, 2024
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili… pic.twitter.com/KU7whmE0dc
Öte yandan ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif tarafından kabul edildik, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk.
"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE..."
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade etti.
Görüşmemizde; Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik.
Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
BÜYÜKELÇİLİĞE ZİYARET
Bakan Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulundu. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'la ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?