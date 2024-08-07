Orta Doğu'da savaş kapıda! İsrail-İran-Hizbullah arasında büyük gerginlik! Bölge diken üstünde...
İsrail Gazze'de yaptığı katliamın ardından Hamas lideri Haniye'yi de suikast sonucunda şehit etti. Yaşanan olaylar sonrası Orta Doğu'da gerilim tavan yaparken İran topraklarında gerçekleşen suikast nedeniyle misillemeden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Dün Hizbullah İHA'larla İsrail hava savunmasını aşarak İsrail'deki askeri üssü vurdu. İşte bölgedeki son gelişmeler...
İsrail'in 305 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı son 24 saatte 30 kişi daha artarak 39 bin 653'e çıktı.
Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da katliamlarına devam ediyor. İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı misillemesinin ise her an olabileceği konuşuluyor:
GAZZE DIŞINDAKİ DİĞER YERLER DE HEDEFTE
Siyonist İsrail dün Gazze Şeridi'ndeki katliamlarının yanı sıra baskınlarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Cenin'de 10'dan fazla Filistinliyi daha öldürdü.
İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına girdi.
RUSYA DA DEVREDE
Dünyanın gözü bir yandan da İran'da. İsrail'in 31 Temmuz'da Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından İran'ın yapacağı misillemenin an meselesi olduğu düşünülüyor.
ABD'li Wall Street Journal gazetesi İran'ın füze rampalarını harekete geçirdiğini öne sürerken, New York Times gazetesine konuşan İranlı yetkililer Rusya'nın İran'a gelişmiş hava savunma ve radar ekipmanları göndermeye başladığını öne sürdü.
HİZBULLAH SAVUNMAYI AŞTI
Lübnan – İsrail sınırındaki tansiyon son günlerin en yüksek seviyesinde.İsrail, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü. Hizbullah'ın İran ile birlikte İsrail'e saldırması bekleniyor.
Dün Hizbullah, İsrail'in 20 kilometre derinliklerinde askeri üssü insansız hava araçlarıyla saldırdı. İsrail de Lübnan'da 5 kişiyi daha öldürdü.
ABD ASKERLERİ YARALANDI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin Irak'taki üssü de hedef oldu. Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıda ABD askerleri de yaralandı.
ABD'DEN İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK
Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarına gerilimi daha fazla tırmandırmama çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Daha fazla saldırı, kimsenin tahmin ve tam olarak kontrol edemeyeceği tehlikeli sonuçların ortaya çıkma riskini arttırır" uyarısında bulundu. Blinken, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır" dedi.
ABD MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını vurguladı. Irak'ın batısındaki El-Esad Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında çok sayıda ABD'li askerin yaralandığını hatırlatan Austin, "Bu yüzden hata yapmayın! Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki personeline yönelik saldırılara müsamaha göstermeyecek" uyarısında bulundu.
İRAN: TÜM DİPLOMATİK KANALLAR ENGELLENDİ
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tel Aviv'e karşı etkili ve caydırıcı karar alınmasına engel olarak fiilen tüm diplomatik kanalları tıkadığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakıri, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'daki suikastın faili olduğunu anlatan Bakıri, bu suikastı "İran'ın ulusal egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.
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