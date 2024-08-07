Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail-İran-Hizbullah arasında büyük gerginlik! Bölge diken üstünde...

İsrail'in 305 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı son 24 saatte 30 kişi daha artarak 39 bin 653'e çıktı.

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da katliamlarına devam ediyor. İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı misillemesinin ise her an olabileceği konuşuluyor: