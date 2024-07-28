Lübnan’da gergin bekleyiş! İsrail jetleri sabaha kadar bombaladı! A Haber tansiyonun yüksek olduğu bölgede...

İSRAİL HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etti.

Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu ileri sürdü.