Lübnan'da gergin bekleyiş! İsrail jetleri sabaha kadar bombaladı! A Haber tansiyonun yüksek olduğu bölgede...
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının sorumlusunun Lübnan Hizbullah'ı olduğu vurgularnırken Netanyahu "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı. Bu gelişme sonrası İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bölgede yükselen tansiyondaki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında anlattı. İşte detaylar...
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.
İSRAİL HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU
Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etti.
Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu ileri sürdü.
TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTILAR
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasını hedef alan saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgilerini aşması anlamına gelmektedir" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marmorstein, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın Lübnan'daki ileri karakolu Hizbullah dün Mecdel Şems'te bir katliam gerçekleştirdi: futbol oynayan masum çocuk ve gençler öldürüldü. İran'ın uzun kolu Hizbullah, ateşini sivil halka yöneltti. Hizbullah Yahudi ya da Yahudi olmayan ayrımı yapmaz ve amacı kim olursa olsun İsrail vatandaşlarını öldürmektir. İnkârlarının aksine, Hizbullah dünkü katliamdan kesin olarak sorumlu olan bir örgüttür. Çocuklarımızı ve kızlarımızı öldüren roket bir İran roketiydi ve Hizbullah bu roketleri cephaneliğinde bulunduran tek terör örgütüdür. Cumartesi günkü katliam Hizbullah tarafından tüm kırmızı çizgilerin aşılması anlamına gelmektedir. Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil, kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür" diye konuştu.
"KARŞILIK VERİLECEK"
İsrail'in bu saldırıya karşılık vereceğini belirten Marmorstein, "İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama karşılık verecektir. İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etmeli, İran'a ağır yaptırımlar uygulamalı ve Hizbullah'ı da terör örgütü ilan ederek gerçekleştirdiği korkunç çocuk katliamının tüm sorumluluğunu ona yüklemelidir. Dünyanın Lübnan için de yıkıcı olacak geniş çaplı bir savaşı önlemesinin tek yolu Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Şimdi bunu diplomatik yollardan yapmak için son dakikadır" dedi.
İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRDI
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti. El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.
İRAN: ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇLARI OLUR
İran, İsrail'e Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısının ardından "yeni bir maceraya girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in, dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Kenani, "Siyonist rejimin Mecdel Şems bölgesinde yaşanan olay hakkında yorum yapacak ve hüküm verecek asgari ahlaki yetkisi yoktur ve bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da dinlenilmeyecektir." yorumunu yaptı.
İsrail'in "bu tür aptalca davranışlara karşı öngörülemeyen sonuçlardan ve tepkilerden" sorumlu olacağını belirten Kenani, ABD'ye "bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma" çağrısında bulundu.
BM'DEN UYARI: FELAKETE SÜRÜKLENEBİLİR
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.
FÜZENİN "DEMİR KUBBE"DEN ATEŞLENDİĞİ İDDİASI
Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.
İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.
Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.
A HABER EKİBİ LÜBNAN'DA
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı:
Beyrut sokakları şu an itibariyle sakin ancak Orta Doğu coğrafyasında her bir taraf patlamaya hazır bomba gibi. İsrail Gazze'de katliam yapıyor bir taraftan da Hizbullah ile çatışıyor. Karşılıklı bombalar atılıyor. Karşılıklı can kayıpları yaşanıyor. Son olarak Golan Tepeleri hedef alındı. İsrail bu saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu ancak Hizbullah tarafı saldırıyı üstlenmedi.
"İSRAİL SALDIRI İÇİN BAHANE ARIYOR"
İsrail saldırı için bir bahane arıyor. Bu sebeple Hizbullah'ı hedef gösterdi. Hizbullah ile savaşı önlemenin son dakikaları şeklinde açıklama yapıldı. Şu an itibariyle 120 km'lik sınır hattında çatışmalar küçük çaplı devam ediyor. Ama bu tokyekün bir savaşa döner mi? Onu da bekleyip göreceğiz.
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