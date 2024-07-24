RTÜK Amazon Prime'daki sapkın içerik "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon filmi tartışma yarattı. Yayınlandığı platformda 18 yaş sınırı ile gösterime girse de cinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'de "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmi ile ilgili bir açıklama yaparak "Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.