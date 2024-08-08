Türkiye Petrolleri'nin acı kaybı! Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu ölü bulundu! Bakan Alparslan Bayraktar'dan başsağlığı mesajı
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'de konakladığı otelde ölü bulundu. Sadioğlu için Türkiye Petrolleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu. Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.
ODADA ÖLÜ BULUNDU
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bayraktar, mesajında, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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