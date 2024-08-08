Türkiye Petrolleri’nin acı kaybı! Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu ölü bulundu! Bakan Alparslan Bayraktar’dan başsağlığı mesajı

OTOPSİ YAPILACAK

Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan başsağlığı mesajı