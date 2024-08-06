PKK elebaşlarından sokaklarda provokasyon çağrısı! Terör halaylarına saf tutup talimat verdiler
Sokaklarda karışıklık çıkarmak için devreye giren terör örgütü PKK, Kandil'den terör halayında saf tuttu. PKK'nın sözde yönetim komitesi, "Bir kentten diğer kente halay zincirleri kurun" şeklinde talimat gönderirken, PKK'nın sözde elebaşılarından Helin Ümit ve Cemil Bayık'tan da provokasyon çağrıları geldi. Diğer yandan DEM Partililer de PKK paçavraları tutarak halaya durdu ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi.
Türkiye son günlerde bölücü unsurların sistematik provokasyonu ve kışkırtma girişimlerine maruz kalıyor. Mersin, Ağrı, İstanbul ve birçok noktada PKK sempatizanları terör halayına durdu. Terör örgütünün sözde marşları çalındı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.
Terör halayına durup açık açık irade beyan eden terörseviciler hakkında teker teker işlem başlatılırken DEM Parti süreci provoke etmek için tüm imkanlarını seferber etti.
PKK'NIN SOKAKLARI KARIŞTIRMA HAYALİ
Kandil'de süreci provoke edip sokakları karıştırmak için devreye girdi. PKK "Bir kentten diğer kente halay zincirleri kurun" talimatı gönderdi.
Örgüt sempatizanlarına 'Sokakları karıştırın' çağrısı yapan PKK'nın sözde komitesi, "Sesimiz İmralı'ya kadar gitsin, İmralı duvarlarını yıksın!" açıklamasını yaptı.
ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ... "TERÖR HALAYINI SÜRDÜRÜN" TALİMATI
PKK elebaşı Helin Ümit de "Zafer işaretleriyle halaylara devam edin. Bijî Serok Apo' demeyi sürdürün" diyerek örgüt propagandasının yapılmasını istedi.
Ümit, "Hep bir ağızdan her fırsatta mutlaka hem halaylarımızı çekmeliyiz, hem zafer işaretimizi yapmalıyız, hem de en yüksek sesle Bijî Serok Apo demeyi sürdürmeliyiz" dedi.
TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK: "KİMSE TÜRKÇE KONUŞMASIN"
Bir başka teröristbaşı Cemil Bayık ise Doğu ve Güney Doğu illerini sözde 'Kürdistan' olarak tanımlayarak kültürel faaliyetleri sabote edeceklerini ilan etti.
"Kimse Türkçe konuşmayacak" diyen Bayık, "Buradan çağrıda bulunuyorum; Türk devletinin Kurdistan şehirlerinde düzenlediği festivallere kimse gitmemelidir hatta o festivallerin yapılması engellenmelidir. O festivallerin yerine Kürtler kendileri şehirlerde festivaller yapmalıdır. Yine tüm mitinglerinde, yürüyüşlerinde, nerede, ne çalışma yapıyorlarsa hepsinde Kürtçe konuşmalıdırlar. Türkçe konuşmamalılar" şeklinde konuştu.
Mersin'de yapılan terör halayı üzerinden de sistematik provokasyon yürütüldü. DEM Partililerin tamamı harekete geçerken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da "terör halayına" sahip çıktı.
DEM'DEN SİSTEMATİK PROVOKASYON: PKK PAÇAVRALI HALAY, ELEBAŞINA METHİYE, SÖZDE KÜRDİSTAN...
DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, eline PKK paçavrası alıp halaya durdu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'hakikat' olarak gördüklerini ilan edip " 'Bijî Serok Apo', 'Yaşasın Başkan Apo' demek. Bu bir hakikat. Bir gün bir şarkıda, bir gün sloganda, bir gün bir halayda, bir gün yürüyüşte, toplumsal etkinlikte, bir gün bir siyasi arenada ama mutlaka hakikat bir şekilde karşınızı çıkar" terör halayında başı çekti.
Hal öyle bir vaziyet aldı ki DEM Partililer Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizi sözde "Kürdistan" ilan ederek yaya geçitlerine "Peşi Peya" yazdı. Daha sonrasında İstanbul Eyüpsultan'daki bir caddeye sprey boyalarla Kürtçe ifadeler yazılıp kışkırtma girişiminde bulunuldu.
KÜSTAH TEHDİT
DEM Partili Leyla Zana "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" tehditleri savurdu.
CHP'Lİ TANRIKULU TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI
Terör halaylarına sahip çıkan isimler arasında CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu da var idi. Tanrıkulu, DEM Partililer ile halay çektiği bir video paylaşarak "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam" ifadelerini kullandı.
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