PKK elebaşlarından sokaklarda provokasyon çağrısı! Terör halaylarına saf tutup talimat verdiler

PKK elebaşılarından Cemil Bayık

TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK: "KİMSE TÜRKÇE KONUŞMASIN"

Bir başka teröristbaşı Cemil Bayık ise Doğu ve Güney Doğu illerini sözde 'Kürdistan' olarak tanımlayarak kültürel faaliyetleri sabote edeceklerini ilan etti.



"Kimse Türkçe konuşmayacak" diyen Bayık, "Buradan çağrıda bulunuyorum; Türk devletinin Kurdistan şehirlerinde düzenlediği festivallere kimse gitmemelidir hatta o festivallerin yapılması engellenmelidir. O festivallerin yerine Kürtler kendileri şehirlerde festivaller yapmalıdır. Yine tüm mitinglerinde, yürüyüşlerinde, nerede, ne çalışma yapıyorlarsa hepsinde Kürtçe konuşmalıdırlar. Türkçe konuşmamalılar" şeklinde konuştu.