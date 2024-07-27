İstanbul’da terör halayına operasyon! Terör seviciler gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Mersin'deki terör halayıyla ilgili paylaşımı

Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.





Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.