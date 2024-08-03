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Siyonist Bakan Katz'ın alçak paylaşımının ardından Türkiye Başkan Erdoğan'a sahip çıktı! Milyonlardan dev destek: “Erdoğan'ın yanındayız”

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 01:02 Güncelleme: 03.08.2024 01:38
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Siyonist Bakan Katz’ın alçak paylaşımının ardından Türkiye Başkan Erdoğan’a sahip çıktı! Milyonlardan dev destek: Erdoğan’ın yanındayız

Katil İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan her seferinde zulme ve zalime karşı dik duruş sergiliyor. Başkan Erdoğan'ın katil İsrail’e olan net tavrı da İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ı rahatsız etmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "ölümle" tehdit eden Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan  Katz’ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan’a dev destek verdi. İşte detaylar…

Her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazımsızlığını ortaya koyan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı

ALÇAK PAYLAŞIMINA TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Binlerce kişi Katz'ın alçak paylaşımına tepki gösterdi.

Milyonlardan #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destekMilyonlardan #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destek


BAŞKAN ERDOĞAN'A MİLYONLARDAN DEV DESTEK: "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"
Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destek verdi.

İŞTE O DESTEKLER...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: "Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer…"Millet sevdasıyla gecesini gündüzüne katan, "Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa yolunda Aziz Milletimize liderlik yapan, mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. #ErdoğanınYanındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altunİletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…

Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır. "Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz!"

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman hakkı ve hakkaniyeti savunmuştur.
Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olmuştur; olmaya da devam edecektir. #ErdoğanınYanındayız "

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DÜN, BUGÜN, YARIN, DAİMA! #ErdoğanınYanındayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hamdolsun mazlumun yüreğine esenlik, zalimin taşlaşmış kalbine korku salan bir liderimiz var. #ErdoğanınYanındayız

AK Parti sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür dünyanın iradesi. Recep Tayyip Erdogan"



AK Parti Konya Milletvekili ve Dışilişkiler Başkan Yrd Meryem Göka: Dün de,bugün de ve yarın da;
hakkın, hakikatin ve insanlık onurunun sesi olan
#ErdoganınYanındayız

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bizim sevdamız mevsimlik değil... Sonuna kadar; Erdoğanın Yanındayız..." ifadelerini kullandı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Dün, bugün, yarın; her zaman, her koşulda yanındayız. #Erdoğanınyanındayız"

Katz Başkan Erdoğan’ı küstahça hedef aldı!Katz Başkan Erdoğan’ı küstahça hedef aldı!
Katz Başkan Erdoğan’ı ölümle tehdit ettiKatz Başkan Erdoğan’ı ölümle tehdit etti KATZ BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

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