Siyonist Bakan Katz'ın alçak paylaşımının ardından Türkiye Başkan Erdoğan'a sahip çıktı! Milyonlardan dev destek: “Erdoğan'ın yanındayız”
Katil İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan her seferinde zulme ve zalime karşı dik duruş sergiliyor. Başkan Erdoğan'ın katil İsrail’e olan net tavrı da İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ı rahatsız etmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "ölümle" tehdit eden Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz’ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan’a dev destek verdi. İşte detaylar…
Her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazımsızlığını ortaya koyan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı.
ALÇAK PAYLAŞIMINA TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Binlerce kişi Katz'ın alçak paylaşımına tepki gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A MİLYONLARDAN DEV DESTEK: "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"
Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destek verdi.
İŞTE O DESTEKLER...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: "Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer…"Millet sevdasıyla gecesini gündüzüne katan, "Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa yolunda Aziz Milletimize liderlik yapan, mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. #ErdoğanınYanındayız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…
Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır. "Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz!"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman hakkı ve hakkaniyeti savunmuştur.
Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olmuştur; olmaya da devam edecektir. #ErdoğanınYanındayız "
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DÜN, BUGÜN, YARIN, DAİMA! #ErdoğanınYanındayız"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hamdolsun mazlumun yüreğine esenlik, zalimin taşlaşmış kalbine korku salan bir liderimiz var. #ErdoğanınYanındayız
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür dünyanın iradesi. Recep Tayyip Erdogan"
AK Parti Konya Milletvekili ve Dışilişkiler Başkan Yrd Meryem Göka: Dün de,bugün de ve yarın da;
hakkın, hakikatin ve insanlık onurunun sesi olan
#ErdoganınYanındayız
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bizim sevdamız mevsimlik değil... Sonuna kadar; Erdoğanın Yanındayız..." ifadelerini kullandı.
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