Siyonist Bakan Katz'ın alçak paylaşımının ardından Türkiye Başkan Erdoğan'a sahip çıktı! Milyonlardan dev destek: “Erdoğan'ın yanındayız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."