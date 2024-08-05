İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsizliğine Berat Albayrak'ın sözleriyle cevap! O video sosyal medyada gündem oldu...
Türkiye ve Başkan Erdoğan'a düşmanlığıyla tanınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alırken, sosyal medyadan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın videosuyla verilen yanıt gündem oldu. O videonun detaylarını Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel köşesinde anlattı. İşte detaylar...
Eline geçen her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusmasıyla tanınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Erdoğan'ın İsrail'in soykırımına sessiz kalmamasından rahatsız olan Katz'ın skandal paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Muhalefet bile Başkan Erdoğan'a destek mesajı yayınlarken sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu.
"VİRAL OLMA NEDENİ İÇTEN VE SAMİMİ OLMASI"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başkan Erdoğan ile ilgili videosunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması" dedi.
İşte Tezel'in konuyla ilgili o yazısı:
ERDOĞAN'IN KALEMİNİ KIRDIK DİYENLER...
Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.
Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.
Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.
Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu. İşte video paylaşımında yer alan Berat Albayrak'ın o meşhur konuşması:
"2009'dan beri diyorlar ki kalemini kırıyoruz. Saldırılar, suikastlar, operasyonlar... Gezi'de yaşananlar... 17/25'te yaşananlar... 15 Temmuz'da yaşananlar... Tabii bütün bu olaylara bakıyorum sene olmuş 2024.
O gün Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler, aradan 15 yıl geçmiş, o insanların çoğu toprağın altına girdi.
KALEMİNİ KIRDIK DİYENLERİN HÜSRANI
Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."
Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.
Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.
Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.
Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.
"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde.
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