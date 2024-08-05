İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın hadsizliğine Berat Albayrak’ın sözleriyle cevap! O video sosyal medyada gündem oldu...

15 Temmuz günü Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak

KALEMİNİ KIRDIK DİYENLERİN HÜSRANI

Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."

Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.

Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.

Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.

Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.

"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde.