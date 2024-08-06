Batı yasaya uymayanı affetmiyor! Ülkelere göre sosyal medya platformlarına uygulanan yaptırımlar | Instagram neden kapatıldı?

Öncelikle söyleyeyim; iyi ki kapatıldı.

Bu bilgi kirliliği, kaldırılan toz duman ve algı operasyonları arasında herkesin gerçeği net olarak görebilmesi için bu kararın niye alındığını açık, net ve basit şekilde anlatacağım:

Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.

Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.