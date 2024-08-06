Batı yasaya uymayanı affetmiyor! Ülkelere göre sosyal medya platformlarına uygulanan yaptırımlar | Instagram neden kapatıldı?
Türkiye’deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram için muhalif çevrelerin yaptığı 'özgürlük' yaygarası hiçbir haklı temele dayanmıyor. Batı ülkeleri sosyal medya platformlarındaki her hukuksuzluğa anında müdahale ederek ağır yaptırımlar uyguluyor. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da Instagram'ın kapatılma nedenlerini, bilgi kirliliği, algı operasyonları, yalan yanlış suçlamalar olmadan en açık, net ve basit şekilde anlattı.
Her fırsatta Türkiye'ye yönelik, 'özgürlük' yaygarası yaparak büyük bir manipülasyona imza atan muhalif çevreler ve dışarıdaki uzantıları Batılı ülkelerin sosyal medya konusunda sıfır taviz politikasını görmezden geliyor.
Birçok Batılı ülke, kanunlar çıkartarak, dijital medya sitelerini denetim altına alırken, uymayanlara yönelik kısıtlamalara kadar giden ağır cezalar uyguluyor.
ALMANYA ÇOK NET
Sabah'ın haberine göre Almanya'da, 2017 yılında kabul edilen yasayla birlikte, 2 milyon ve daha fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketleri, şikâyet geldiği andan itibaren yasa dışı içerikleri kaldırmakla yükümlü.
Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu kapsamında yükümlülüklerini kasten ya da taksirle yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine 50 milyon Euro'ya varan para cezası uygulanabiliyor.
TEMSİLCİ ZORUNLU
Fransa'da 2018 yılında kabul edebilen yasaya göre bütün sosyal medya mecraları, ülkede yasal bir temsilci bulundurmak zorunda. Dijital platformlardan, istenildiğinde hesap sorulmakta ve şeffaf olmaları beklenmekte.
Anayasa'ya aykırı bulunan hükümler arasında sosyal medya şirketleri için ayrımcılık, nefret, şiddet, insanlığa karşı suçların inkârı ve cinsel taciz içerikli paylaşımları kullanıcılardan gelen şikâyetler üzerine 24 saat içinde; terör ve çocuk pornografisi içerikli paylaşımları ise yetkili makamlardan gelen bildirim üzerine 1 saat içinde kaldırma yükümlü.
Ayrıca memurların iş telefonlarında bütün sosyal medya siteleri ve dijital mecralar yasak. Fransa ayrıca kanunlara uymadığı gerekçesiyle Tiktok'a 5 milyon Euro para cezası kesti.
INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI? İŞTE YANITI...
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugün köşesinde Instagram'ın kapatılma nedenlerini, bilgi kirliliği, algı operasyonları, yalan yanlış suçlamalar olmadan en açık, net ve basit şekilde anlattı.
Öncelikle söyleyeyim; iyi ki kapatıldı.
Bu bilgi kirliliği, kaldırılan toz duman ve algı operasyonları arasında herkesin gerçeği net olarak görebilmesi için bu kararın niye alındığını açık, net ve basit şekilde anlatacağım:
Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.
Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.
İntiharı özendiren, toplumun ruh sağlığıyla oynayan son derece tehlikeli hesapları adeta kanatları altına alıp korudu ve bunların sponsor bulmalarına yönelik özel erişimlerle palazlanmalarına olanak sağladı.
Instagram son dönemde açık bir "çocuk pazarı" işlevi kazandı. Çocukların ticari meta gibi adeta birer mal olarak alınıp satılmasına önayak oldu. Çünkü pedofiliyi bir suç değil, "tercih" olarak gördüğünü ilan etmiş ve bu konuda yapılan şikayetleri görmezden gelmişti.
Gazze olayları ve özellikle de Haniye suikastıyla ilgili süreçte Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık ve hedef gösterme olarak nitelenebilecek tüm eylem ve kampanyalara kurumsal destek verdi. Haniye'ye destek mesajları engellendi.
Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar, ikaz edilmesine rağmen kaldırılmadı.
Madde kullanımına destek olarak bunun ticaretine özel bir zemin hazırladı.
Yasa dışı faiz konusunda tüm teknik olanakları adeta kullanıcıların emrine verdi.
Aynı zamanda yasa dışı kumar organizasyonlarına da dahil oldu.
Yasa dışı ilaç ve beslenme takviyelerinin yaygınlaşması, satışı ve temin edilmesi için özel bir platforma dönüştü.
Bu "katalog suçlarının" hepsi, bağımsız Türk mahkemelerinin kararları olarak Instagram yönetimine sunuldu, gerekli uyarılar yapıldı hatta yüz yüze görüşmelerde dile getirildi. Ama Instagram'ın da dahil olduğu META şirketinin sahibi ve yöneticileri oralı olmadı. Adeta Türk Devleti'ni ve onun bağımsız mahkemelerini hiçe sayıp, tanımadı.
Durum böyle olunca, bu şımarıklara Türkiye'nin nasıl bir "devlet" olduğunun hatırlatılması gerekti.
Benim asıl anlayamadığım ise Haniye için bayrakların yarıya indirilmesine tepki gösterip, "Elin Arap'ı için neden yas tutuyoruz?" diyenlerin, kıytırık bir ABD şirketinin Türkiye ile adeta alay etmesine niye ses çıkarmadığıydı...
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ 'E-TİCARETİ ETKİLEDİ Mİ?'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar e- ticaret olarak nitelendirilmiyor.
Genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen bu satışlar vergi gelirlerinin azalmasına sebep oluyor. Bu satıcılar haksız rekabet oluşturuyor" dedi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu da Türkiye büyük bir ekonomi. Hiçbir platform vazgeçilmez değildir" açıklaması yaptı.
INSTAGRAM'LA TOPLANTIDA İLERLEME SAĞLANAMADI
Türkiye'deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişime engellenen Instagram'ın yetkilileri ile yapılan toplantıda istenilen sonuçlar elde edilemedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında Instagram'ın sahibi META şirketinin yetkilileriyle gerçekleştirilen Toplantının 'sert bir atmosferde' geçtiği ifade edildi. META temsilcilerine terör örgütleri ve diğer katalog suçlara ilişkin paylaşımları içeren bir liste verildi.
META'nın listedeki içerikleri sosyal medyadan hızla kaldırmasının yeniden erişime açılması açısından olmazsa olmaz şartlardan olduğu ifade edildi. Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sorulara "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün (dün) bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" karşılığını verdi.
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