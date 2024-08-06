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81 ilde Çember-20 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 517 firari yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 08:09 Güncelleme: 06.08.2024 08:42
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81 ilde Çember-20 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 517 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ÇEMBR-20 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Çember-20 operasyonuÇember-20 operasyonu

Bakan Yerlikaya, 81 ilde on 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen "Çember-20" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

TERÖRDEN ARANAN 39 KİŞİ YAKALANDI

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489; 5-10 yıldır aranmakta olan 19; 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs operasyonlarla yakalandı.

Hırsızlıktan 698; dolandırıcılıktan 454; yağmadan 180; adam öldürmeden 124; cinsel suçlardan 131; narkotik suçlarından 731; terörden 39; KOM (Kaçakçılık, Organize) 458 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 şahıs adalete teslim edildi.

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