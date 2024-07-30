Berat Albayrak’tan TÜGVA kampında gençlere tarihi mesaj: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

"HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Beşinci, gelecek yaz da benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Fakat unutmayın arkadaşlar, Bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe! Gelecek yaz görüşmek üzere!" dedi.

BERAT ALBAYRAK'TAN GENÇLERE TARİHİ MESAJ

TÜGVA'nın heyecan dolu gençlik kampının kapanış programına Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı.