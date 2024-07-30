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Berat Albayrak'tan TÜGVA kampında gençlere tarihi mesaj: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Giriş: 30.07.2024 22:08 Güncelleme: 30.07.2024 22:17
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Berat Albayrak’tan TÜGVA kampında gençlere tarihi mesaj: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa Kampı’nın kapanış programına konuk olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, gençlere seslendi. Program kapsamında konuşma yapan Berat Albayrak "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler." dedi.

Yaklaşık 11 bin genci bir araya getiren TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı büyük bir etkinlikle sona erdi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "El ele verdiğimiz, omuz omuza öğrendiğimiz, gönülden gönüle sevdiğimiz, gencimizle buluştuğumuz bir maceranın sonuna geldik" ifadelerini kullandı.

"HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Beşinci, gelecek yaz da benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Fakat unutmayın arkadaşlar, Bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe! Gelecek yaz görüşmek üzere!" dedi.

BERAT ALBAYRAK'TAN GENÇLERE TARİHİ MESAJ

TÜGVA'nın heyecan dolu gençlik kampının kapanış programına Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Berat Albayrak gençlere tarihi bir mesaj verdi.

"SON 500 YILIN EN ÖNEMLİ NESLİ SİZSİNİZ"

Berat Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz." ifadelerini kullandı.

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