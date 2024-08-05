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26 ilde Siberağ-4 operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı | Hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi...

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 08:00
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26 ilde Siberağ-4 operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı | Hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde “Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya “Siberağ-4” operasyonlarında toplam 86 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu da tespit edildi.

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