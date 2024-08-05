Başkan Erdoğan ve Papa Fransuva görüşmesi ABD basınında: Tıkanıklığı açan Türk lider müthiş bir siyasi aktör
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde yaşanan LGBT sapkınlığının infiale yol açtığını ifade etti. Görüşme sonrası Papa 'Son Akşam Yemeği' temalı gösteriye ilişkin üzüntülerini belirten bir bildiri yayınladı.İkili arasındaki görüşme ABD merkezli Crux Now’da "Francis'e Fısıldayan Adam Erdoğan" başlığıyla analiz edilirken yazıda "Erdoğan, Papa Francis'i açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etti. Türk lider müthiş bir siyasi aktör." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now'ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., Paris Olimpiyatları'nın açılışıyla ilgili analiz yazısı yazdı.
"ERDOĞAN'IN POLİTİK BAŞARISI"
Allen Jr., Papa Francis'in 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirttiği açıklamasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politik bir başarısı olarak değerlendirdi.
"TIKANIKLIĞI AÇAN ERDOĞAN OLDU"
Crux Now kurucusu ve editörü Allen Jr., yayımladığı analiz yazısında, Papa Francis'in Son Akşam Yemeği temalı Paris Olimpiyatları açılışına ilişkin açıklama yapmakta geciktiğine vurgu yaparak, "Vatikan'ın açıklaması Cumartesi akşamı saat 19:47'de yayınlandı ki bu acil bir durum dışında bir bildiri yayınlamak için alışılmadık bir saattir. Söz konusu tören tam sekiz gün önce gerçekleştiğinden, bunun bu nitelikte olmadığı açıktır. Vatikan'ın, Papa'nın bir hafta önceki Pazar Angelus konuşması da dahil olmak üzere, daha tipik bir şekilde yorum yapmak için pek çok şansı vardı. Sonunda tıkanıklığı açan Erdoğan oldu" dedi.
MÜTHİŞ BİR SİYASİ AKTÖR
Allen Jr., Erdoğan hakkında kaleme aldığı bölümde ise "Hedefleri ya da taktikleri ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir siyasi aktör olduğuna şüphe yok" dedi. Allen Jr., Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç olarak konumlandırdığını, tüm bunları yaparken de güçlü bir iç destek tabanını elinde tuttuğunu dile getirdi.
FRANCİS'E İSTEDİĞİNİ YAPTIRDI
Allen Jr., Erdoğan'ın açılış töreniyle ilgili açıklamaları ve Francis'i arayarak rahatsızlığını belirtmesiyle Papa'ya istediğini yaptırdığını yazdı. Crux Now'da yer alan haberde, "Cumartesi günü, Türk lider özgeçmişine tartışmasız en az diğerleri kadar etkileyici bir başarı daha ekledi: Papa Francis'i, açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etmek. Bu durumda ise Papa'nın sekiz gün önce Paris Olimpiyatları'nın açılış töreniyle ilgili tartışmalar hakkında nihayet konuşması" ifadeleri kullanıldı.
"FRANCIS'E FISILDAYAN ADAM"
Türk siyasetinde lakapların sık sık kullanıldığına dikkat çeken Allen Jr., "Şimdi bu büyüyen listeye başka bir lakabın eklenip eklenmeyeceğini göreceğiz: 'Francis'e Fısıldayan Adam' olarak Erdoğan" dedi.
ERDOĞAN, PAPA'YA RAHATSIZLIĞINI BELİRTMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Paris Olimpiyat oyunları açılış törenine ilişkin rahatsızlığını Papa Francis'e iletmişti. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa ile telefon görüşmesinde Paris'teki Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erdoğan'a göre tören geleneksel olmayan ilişkilerin propaganda eylemine dönüştü" denilmişti.
VATİKAN'DAN AÇILIŞ TÖRENİ AÇIKLAMASI
Vatikan, Papa Francis'in açılış töreniyle ilgili sözlerini şu ifadelerle paylaştı:
"Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki bazı sahnelerden üzüntü duymuş olup, son günlerde birçok Hıristiyan ve diğer dinlere inananların rencide edilmesinden duyulan üzüntüyü dile getirmek üzere yükselen seslere katılmaktadır. Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, birçok insanın dini inançlarıyla alay eden imalarda bulunulmamalıdır."
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