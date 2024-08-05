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Türkiye'de kaç sığınmacı var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son sayıyı açıkladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:11
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Türkiye’de kaç sığınmacı var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir programda Türkiye'de toplam 4 milyon 437 bin düzenli göçmen olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan denetimlerde adresinde bulunmayan 729 bin Suriyeli için ise işlem yaptıklarını bildirdi.

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