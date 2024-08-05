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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Orta Doğu'da barış için "Kudüs Paktı" önerisi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:27 Güncelleme: 05.08.2024 16:36
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Orta Doğu’da barış için Kudüs Paktı önerisi

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, barış ve huzurun sağlanması adına "Kudüs Paktı"nın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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