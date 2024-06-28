Papa Franciscus’dan Türkiye açıklaması: Ziyaret etmek istiyorum

Habere göre Papa Franciscus, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin heyetini kabul etti. Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıl dönümü için 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını heyete ileten Papa, "Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi" dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da geçen ay yaptığı bir açıklamada Papa Franciscus'un önce İstanbul'u, daha sonra İznik'i ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.