Papa Franciscus'dan Türkiye açıklaması: Ziyaret etmek istiyorum
Türkiye'ye ilk kez 2014'te gelen Papa Franciscus, 2025'te İstanbul ve İznik'e uğramayı düşündüğünü açıkladı. Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, "Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi" ifadelerini kullandı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek sene Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.
Habere göre Papa Franciscus, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin heyetini kabul etti. Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıl dönümü için 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını heyete ileten Papa, "Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi" dedi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da geçen ay yaptığı bir açıklamada Papa Franciscus'un önce İstanbul'u, daha sonra İznik'i ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.
Bu yıl eylülde Asya ve Okyanusya ülkelerini ziyaret edeceği açıklanan Papa'nın daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e ve Lüksemburg'a 4 günlük bir tur gerçekleştirmesi bekleniyor.
Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlık'ta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla, 325'te düzenlenmişti. Konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.
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