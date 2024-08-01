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Son dakika | Başkan Erdoğan Papa ile görüştü

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:00 Güncelleme: 01.08.2024 15:07
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Son dakika | Başkan Erdoğan Papa ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

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