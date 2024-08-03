Türkiye İsrail’in yargılanacağı davaya müdahil oluyor: Çalışmalarda sona gelindi hafta içinde dilekçe sunulacak

"YAPTIKLARI YANINA KALMAYACAK"

Sistemin reforme edilmesi ve uluslararası hukukun yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinliyi katlettiğini hatırlattı.

Yüksel, bunların çoğunun çocuk, bebek ve kadınlar olmak üzere sivillerden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar İsrail'in eylemleri aslında cezasızlık algısı üzerinden yürüdü. Ceza vermesi gereken, tabii başta uluslararası mahkemeler olmak üzere ama onu uygulayacak olan da BM'nin kendisi. Yani BM organları, gerek Genel Kurul gerek Güvenlik Konseyi ama maalesef UAD'nin vermiş olduğu örneğin ihtiyati tedbir kararlarına dahi uymayan, uluslararası mahkemeleri tanımayan, aynı şekilde BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarını tanımayan, cezasızlık algısıyla birlikte hareket eden karşımızda bir katil devlet var. Bu katil devletin yöneticileri, başta Netanyahu ve onun savaş kabinesi olmak üzere, cinayet şebekesi... Biz diyoruz ki Türkiye olarak, 'Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak.' Netanyahu yargılanacaksın ve cezanı çekeceksin. Bundan kaçışın olmayacak. Bunu her platformda, uluslararası örgütlerde ve her platformda dile getirmekten çekinmeyeceğiz."