Türkiye İsrail'in yargılanacağı davaya müdahil oluyor: Çalışmalarda sona gelindi hafta içinde dilekçe sunulacak
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tyaptığı açıklamada İsrail'e karşı soykırım davasına Türkiye olarak müdahil olma girişiminde sona gelindiğini vurguladı. Yüksel "Hafta içi Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye olarak müdahillik dilekçemizi sunacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için hafta içi dilekçeyi sunacaklarını bildirdi.
"BM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI"
Yüksel, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar, soykırım ve savaş suçları sebebiyle uluslararası hukukun geldiği noktada büyük bir çıkmaz yaşandığına işaret ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) dünya barışını sağlayacak bir sistem olması gerekirken, üzerine düşen görevi yapmadığını dile getirdi.
"YAPTIKLARI YANINA KALMAYACAK"
Sistemin reforme edilmesi ve uluslararası hukukun yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinliyi katlettiğini hatırlattı.
Yüksel, bunların çoğunun çocuk, bebek ve kadınlar olmak üzere sivillerden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar İsrail'in eylemleri aslında cezasızlık algısı üzerinden yürüdü. Ceza vermesi gereken, tabii başta uluslararası mahkemeler olmak üzere ama onu uygulayacak olan da BM'nin kendisi. Yani BM organları, gerek Genel Kurul gerek Güvenlik Konseyi ama maalesef UAD'nin vermiş olduğu örneğin ihtiyati tedbir kararlarına dahi uymayan, uluslararası mahkemeleri tanımayan, aynı şekilde BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarını tanımayan, cezasızlık algısıyla birlikte hareket eden karşımızda bir katil devlet var. Bu katil devletin yöneticileri, başta Netanyahu ve onun savaş kabinesi olmak üzere, cinayet şebekesi... Biz diyoruz ki Türkiye olarak, 'Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak.' Netanyahu yargılanacaksın ve cezanı çekeceksin. Bundan kaçışın olmayacak. Bunu her platformda, uluslararası örgütlerde ve her platformda dile getirmekten çekinmeyeceğiz."
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS TBMM'DE KONUŞMA YAPACAK
Cüneyt Yüksel, İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dünkü cenaze törenine Türkiye olarak üst düzey katılım gerçekleştirdiklerini ve Filistin'in haklı direnişinin yanında olduklarını göstermek için orada olduklarını kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de misafir edeceklerini ifade eden Yüksel, Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'de konuşma yapacağını söyledi.
TÜRKİYE RESMEN MÜDAHİL OLUYOR
Yüksel, Türkiye olarak ilk andan itibaren İsrail'in yaptıklarının savaş, insanlığa karşı suç ve soykırım olduğunu dile getirdiklerini, kendisinin de Adalet Komisyonu Başkanı olarak diğer ülkelerdeki muhataplarına mektup yazdığını anlattı.
Mektubunda katliamın durdurulması, kalıcı ateşkesin olması gerektiğini söylediğini aktaran Yüksel, şöyle konuştu:
"Güney Afrika'nın açtığı İsrail'e karşı soykırım davasına Türkiye olarak 31 Mayıs'ta bir nota vererek mahkemeye müdahil olacağımızı belirttik. Şimdi buradan ilan ediyorum. Bu müdahillik çalışmalarımız sona geldi, tamamlandı. Bu hafta içi Lahey'e, Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye olarak müdahillik dilekçemizi sunacağız ve Türkiye böylece resmi olarak da müdahillik başvurusunu yapmış olacak. Tabii bu müdahillik başvurusu üzerinde, daha sonraki aşamalarda da çalışmalarımız devam edecek."
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