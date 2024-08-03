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Bakan Hakan Fidan'dan Mısır'a kritik ziyaret: Çok sayıda konu masada...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 15:10 Güncelleme: 03.08.2024 15:10
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Bakan Hakan Fidan’dan Mısır’a kritik ziyaret: Çok sayıda konu masada...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine yarın ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek. Ziyarette iki ülke arasında çok sayıda farklı konuda işbirliği görüşülecek.

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