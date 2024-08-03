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Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 14:29
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Katil İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

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