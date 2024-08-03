Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Gazze mesajı: Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, mazlumların da bayrağıdır

AK Parti hükümetlerinin hizmet ve eser siyasetiyle hiç kimsenin yarışamayacağını ifade eden Uraloğlu, "Bugün, 2002 Türkiyesi ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan birçok projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 22 yıla sığdırdık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle, bu adımları atarken beraber yol yürüdüğümüz siz değerli dava arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın sesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in çocuk, bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum. Üç gün önce şehit olan Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyor, Filistin'deki zulmün bir an evvel sona ermesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

Yıllardır devam eden ve 7 Ekim'de katliama dönüşen saldırılar sonunda Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulmün herkesi derinden yaraladığına işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakmaya dayanamayacak seviyelerde bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru gösteremez. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen gün de belirttiği gibi, kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikteyiz ve biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Herkes tarafından bu da böyle bilinsin."