İran'dan katil İsrail'e sözde gözdağı! "Önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek"
İsrail'in İran’ın başkenti Tarhran’da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı. İran, suikasttan Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren terör devleti İsrail'i sorumlu tuttu. İran'ın devlet televizyonu Kanal 3, İsrail'in saldırıları üzerine yaptığı açıklamada,"Allah'ın yardımıyla önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Sayed Mohammed, sosyal medyadan yaptığı açıklamada" İsrail'den ayrılın, geliyor" paylaşımı dikkat çekti. Öte yandan İran medyası, İran ordusunun İsrail’e sayısız füze ateşlediğini iddia etti. ABD'ye ait savaş uçakları da füzeleri etkisiz hale getirmek için havalandığı belirtiliyor.
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu.
İsrail'in İran'ın başkenti Tarhran'da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı.
İRAN'DAN KATİL İSRAİL'E SÖZDE GÖZDAĞI
İran'ın devlet televizyonu Kanal 3, İsrail'in saldırıları üzerine yaptığı açıklamada,"Allah'ın yardımıyla önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı.
İran'ın devlet televizyonu Kanalı'nın açıklamaları, İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı girişiminde bulunacağı şeklinde yorumlandı.
İRAN MEDYASI:İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ
İran medyası, İran ordusunun İsrail'e sayısız füze ateşlediğini iddia etti. ABD'ye ait savaş uçakları da füzeleri etkisiz hale getirmek için havalandığı belirtiliyor.
"İSRAİL'DEN AYRILIN, GELİYOR"
İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Sayed Mohammed, sosyal madyadan yaptığı açıklamada" İsrail'den ayrılın, geliyor" paylaşımı dikkat çekti.
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırı için yetkiyi verdiği iddia edildi.
İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Yaşananlar sonrası İsrail'in hava sahasını uçuşa kapattığı bildirildi.
İRAN SEFERLERİNİ ERTELEDİ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçak seferleri iptal edildiği açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına ertelediğini duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.
HANİYE SUİKASTINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: KALLEŞ SALDIRIYI KINIYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin "Bu kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
SUİKASTTA YAKINDAN YAPILMIŞ NOKTA ATIŞI İDDİASI!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit olduğu bina sır gibi saklanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler 'güdümlü füze' iddialarını çürüten bir nitelik taşıyor.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİALARI TASDİKLER NİTELİKTE!
25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada 'yeşil kumaş' ve 'moloz' detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor.
Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.
150 METRE DETAYI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki bir binada bulunan Haniye'nin şehit edilmesi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?
İsrailli haber kaynakları Hamas lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia etti. Söz konusu haberde; Spike, tanksavar, güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı.
Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.
İRAN SUİKASTA YÖNELİK DETAYLARI PAYLAŞMADI
Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen İran cephesinden saldırıya yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı.
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