İran'dan katil İsrail'e sözde gözdağı! "Önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek"

İRAN SEFERLERİNİ ERTELEDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçak seferleri iptal edildiği açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına ertelediğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.