Kumpas mağduru isimler komuta kademesinde! FETÖ'cü Akın Öztürk imzasıyla ordudan atılacaktı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Silahlı Kuvetleri'nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin kararlaştırıldığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefinde olan isimler de terfi aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. FETÖ'nün farklı kumpaslarla ordudan ihraç etmeye çalıştığı isimler ise terfi etti.
FETÖ'nün kumpas davalarından sözde Balyoz Darbe Planına ilişkin davadan 13 yıl hapis cezası alan Korgeneral Levent Ergün YAŞ kararıyla Orgeneral oldu. Levent Ergün orgeneralliğe birinci sıradan terfi etti.
FETÖ'nün kumpasıyla ordudan atılmak istenen Ergün, kumpas ortaya çıkınca 2015'te tuğgeneralliğe, 2018'de tümgeneralliğe terfi etmişti. Ergün, 2021 YAŞ kararıyla Korgeneral olmuştu.Orgeneral Ergün, 4 yıl orgenerallik rütbesinde kalırsa kuvvet komutanlığı da yapabilecek.
FETÖ'CÜ AKIN ÖZTÜRK İMZASIYLA ORDUDAN ATILACAKTI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre TSK'nın temizlenmesinin ardından terfilerini alan isimler arasında FETÖ kumpası sonucu görevinden emekliye ayrılan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da yer aldı.
15 Temmuz sonrası TSK'ya geri dönen Kadıoğlu, Korgeneralliğe terfi etti. Başkan Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı. Sürekli FETÖ'nün hedefinde olan Mete Kuş, darbeci eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün, Güneydoğu'da PKK'ya yönelik savunma planı yapan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 11 asker hakkında 'gece görüş gözlüğünü kaybettikleri' gerekçesiyle açtığı soruşturmada yer almıştı.
5 gün içerisinde 3 gruba ayrılan 12 kişilik timin 68 karakolu helikopterle gezerek hazırladığı savunma planına liderlik yapan Mete Kuş, başında olduğu ekip tarafından arazide helikopterden inerken düşen gece görüş gözlüğünün kaybolması nedeniyle o dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan darbeci Akın Öztürk imzasıyla TSK'dan ihraç edilmek istenmişti.
AKIN ÖZTÜRK'ÜN YÜZÜNE SÖYLEMİŞTİ
Askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılan Mete Kuş, "tamamen FETÖ'ye biat etmediğimiz, mandacı zihniyete değil de yüce Türk milletine hizmet ettiğimiz için hakkımızda soruşturma açılmıştır. TSK'nın en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermeyen FETÖ askerleri ve yargısı, bu dava ile görevi kötüye kullanma iftirası atarak canımdan çok sevdiğimi mavi üniformayı zorla çıkarmak istemiştir" demişti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla dinlenen Kuş, 'üslerinden aldıkları emirle', 'tatbikat için', 'terörle mücadele harekatı' için uçtuklarını iddia ederek kendilerini aklamaya çalışan FETÖ'cü pilotların savunmalarını çökertmişti. Kuş, Akın Öztürk'ün mahkeme de yüzüne "Neden Mehmetçiğin kanını koruduk diye beni yargılandınız" diye sormuştu.
"BU BİZİM METE"
Başkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.
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