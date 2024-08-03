Kumpas mağduru isimler komuta kademesinde! FETÖ’cü Akın Öztürk imzasıyla ordudan atılacaktı

AKIN ÖZTÜRK'ÜN YÜZÜNE SÖYLEMİŞTİ

Askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılan Mete Kuş, "tamamen FETÖ'ye biat etmediğimiz, mandacı zihniyete değil de yüce Türk milletine hizmet ettiğimiz için hakkımızda soruşturma açılmıştır. TSK'nın en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermeyen FETÖ askerleri ve yargısı, bu dava ile görevi kötüye kullanma iftirası atarak canımdan çok sevdiğimi mavi üniformayı zorla çıkarmak istemiştir" demişti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla dinlenen Kuş, 'üslerinden aldıkları emirle', 'tatbikat için', 'terörle mücadele harekatı' için uçtuklarını iddia ederek kendilerini aklamaya çalışan FETÖ'cü pilotların savunmalarını çökertmişti. Kuş, Akın Öztürk'ün mahkeme de yüzüne "Neden Mehmetçiğin kanını koruduk diye beni yargılandınız" diye sormuştu.