Hayvanseverlik adı altında vurgun! Veterinere gönderilen paraya el koydu, köpekleri satarak kazanç sağladı

Veterinere gönderilen paraya el koydu, köpekleri satarak kazanç sağladı.

"OLAĞAN DIŞI ZENGİNLEŞTİ"

S.G, şikayetinde hesabına bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.'nin yönetiminde olan dernek ve birçok farklı kişi tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildiğini belirterek "M.Y., bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan parayı benden elden nakit olarak talep ederek aldı ve fazlaca fatura kesmemi talep etti. Öte yandan derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanları da ücret karşılığında satarak haksız kazanç elde etti. Bir süre bu işlemler devam etti ve kendisi olağan dışı zenginleşti" ifadelerini kullandı.