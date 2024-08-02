Hayvanseverlik adı altında vurgun! Veterinere gönderilen paraya el koydu, köpekleri satarak kazanç sağladı
Sözde hayvansever kılığına bürünen dolandırıcı akıllara durgunluk verdi. Veteriner ihbarı ile ortaya çıkan skandalda hayvan derneği yöneticisi olan M.Y., anlaştığı veterinerin banka hesabına vatandaşlar tarafından gönderilen paraları elden kendisi için teslim aldı. Üstelik skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada M.Y'nin veterinerde tedavisi tamamlanan köpekleri ise satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İşte detaylar...
Hayvan derneği yöneticisi olan M.Y.'nin, anlaştığı veterinerin banka hesabına vatandaşlar tarafından gönderilen paraları elden kendisi için teslim aldığı ve veterinerde tedavisi tamamlanan köpekleri satarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Şaşkına çeviren dolandırıcılık veterinerin ihbarı sonrası gün yüzüne çıktı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan S.G., şikayette bulunarak "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" isimli derneğin yöneticisi olan M.Y. ile derneğinde bulunan hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması gibi bakım işlemleri konusunda anlaştık." dedi.
"OLAĞAN DIŞI ZENGİNLEŞTİ"
S.G, şikayetinde hesabına bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.'nin yönetiminde olan dernek ve birçok farklı kişi tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildiğini belirterek "M.Y., bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan parayı benden elden nakit olarak talep ederek aldı ve fazlaca fatura kesmemi talep etti. Öte yandan derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanları da ücret karşılığında satarak haksız kazanç elde etti. Bir süre bu işlemler devam etti ve kendisi olağan dışı zenginleşti" ifadelerini kullandı.
OPERASYONDA 270 BİN TL'YE EL KONULDU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüpheli M.Y.'nin, mağdur S.G. ile alacağı paralara ilişkin iletişim kurması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün şüphelilere yönelik yapılan operasyonda paraları tahsil etmek üzere görevlendirilen dernek çalışanı A.H. ve dernek yöneticisi M.Y. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Dernek binasında yapılan aramalarda toplamda kayıtlı olmayan 270 Bin TL paraya ise el konuldu.
DERNEK YÖNETİCİLİĞİNİ KÖTÜYE KULLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli dernek yöneticisi M.Y.'nin vatandaşların barınakta bakılma şartı ile bıraktıkları hayvanları dernek yöneticisi olmasının verdiği yetkiyi kötüye kullanarak hileli hareketlerle para karşılığı meçhul şahıslara sattığı ve aldığı ödemeleri ise mağdur S.G.'nin hesabına gönderttiği tespit edildi.
KÖPEKLERİ SATARAK KAZANÇ ELDE ETTİ
Mağdur S.G.'ye ait veterinerde bakım ve tedavileri yapılan hayvanları satmasına rağmen hayvanlar sanki barınaktaymış gibi faturaları derneğe aldığı belirtildi. Vatandaşların S.G.'nin hesabına gönderdiği paraları dernekteki hayvanlara harcadığını beyan ederek paraları belirli aralıklarla kendisine veya aracı şahsa elden teslim aldığı, çok sayıda vatandaşlarla mesajlaşmalarında, köpek bakımı ve tedavisi yapacağını söyleyerek hesaba para göndertme, elden para teslimi suretiyle para topladığı ancak dolandırarak elde ettiği bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt, bilanço vb. hesap tutmadığı, vatandaşları hileli hareketlerle dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı ortaya çıktı.
DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Dernek yöneticisi M.H. ve dernekte görevli A.H., dün emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan M.Y., tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.H., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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