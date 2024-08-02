İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan’ı yine küstahça hedef aldı! İmamoğlu’na methiyeler dizdi | İmamoğlu’ndan Hamas’a ’terörist’ iması

İşgalci İsrail'in dijital şubesi Instagram'ın İsmail Haniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Açıklamasında erişim engeline de değinen Siyonist Bakan Katz, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir sporcu Türk sporcuyu yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri çatışmasının olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunuyor, ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçısına zarar veriyor. yılda 6 milyar dolar.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını aşındırıyor." ifadelerine yer verdi.