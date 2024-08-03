Filistin davası artık Türkiye'nin omuzlarında! Türkiye neden müdahil oluyor?
Hamas lider İsmail Haniye katil İsrail tarafından İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Haniye'nin bölgedeki çabalarını ele aldı. Müderrisoğlu ayrıca "Erdoğan'ın sağlam duruşu, adrese teslim kararlı mesajları sanılandan çok öte anlam kazanıyor, sonuç üretiyor." dedi. İşte detaylar...
Hamas lideri Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu esnada Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıyı düzenleyen katil İsrail kabul etmese de tüm dünya suikastten İsrail'i sorumlu tutuyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu Haniye'ye düzenlenen suikastı ve Türkiye'nin tavrını ele aldı.
İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında, "7 Ekim 2023'ten sonra ilk kez Nisan 2024'te AA'ya konuşmuş, İsrail'in aşamalı şeytani planını deşifre etmişti. Önce Gazze'ye havadan yoğun bombardıman, ardından acımasız kara harekatı, üçüncü aşamada seçerek adam öldürme! Netice, "soykırım!" ifadelerini kullandı.
ÖYLE BİR İNSANDAN BAHSEDİYORUZ Ki...
7 Ekim 2023'ten sonra ilk kez Nisan 2024'te AA'ya konuşmuş, İsrail'in aşamalı şeytani planını deşifre etmişti. Önce Gazze'ye havadan yoğun bombardıman, ardından acımasız kara harekatı, üçüncü aşamada seçerek adam öldürme! Netice, "soykırım!" Öyle bir insandan bahsediyoruz ki... Bir bayram günü 3 evladı ve 5 torunu Siyonistlerce katledildiğinde...
FİLİSTİN'İ KURTARMAK İÇİN DİRENEN BİR HAREKET...
"Oğullarım Filistin halkının bir parçasıdır ve durumları Filistin halkının durumuyla aynıdır. Oğullarımın kanı Gazze'deki, Batı Şeria'daki Filistin halkının evlatlarından daha değerli değildir!" demişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı "ulusal kurtuluş hareketi" olarak tanıtan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten çıkışını Filistin halkı için "övünç kaynağı" olarak nitelendirmişti. Batı merkezli kara propagandaya karşın Hamas'ı, "topraklarını, kutsal değerlerini ve Filistin'i işgalden kurtarmak için direnen bir hareket!" olarak özetlemişti!
DAVA İNSANIYDI
Dava insanı idi ama dünyevi iktidar peşine düşmemişti. Gazze ve Batı Şeria'nın birleşmesi, bağımsız Filistin devletinin kurulması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu açıklamıştı.
"Hamas, Gazze'nin idaresinde tek söz sahibi olma ısrarında değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız. Ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir ve Gazze'nin yönetiminde anlaşabiliriz" sözleri ona aitti.
HEDEFLERİ NELERDİ?
Gazze'de kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi, yeniden imar, ablukanın kaldırılması ve bir takas anlaşmasına varılması yakın hedefleri arasındaydı.
İsrail'in, ABD desteğiyle bölgesel savaş çıkarma stratejisine dikkati çekmişti. Dedikleri bir bir çıktı. Çatışmalar Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye'ye, ardından İran'a sıçradı!
Doğru tahmin ettiniz...
"NİYE BU KADAR MÜDAHİL OLUYORUZ Kİ?"
Hamas'ın şehit Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi anlattım kısaca.
Bu vesileyle hassas bazı hususlara da değinmek istiyorum.
Birincisi... Toplumumuzun bir kısmı Gazze'deki trajedi karşısında maalesef yeterince duyarlı olmadığı gibi, "Bize ne?" veya
"Niye bu kadar müdahil oluyoruz ki?" diyecek kadar vurdumduymaz ve stratejik körlük içinde.
İkincisi... Doha'daki cenaze töreni! Görüldü ki Türkiye dışında Filistin'in hakiki hamisi yok. İran ise suçluluk psikolojisiyle malul!
Üçüncüsü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam duruşu, adrese teslim kararlı mesajları sanılandan çok öte anlam kazanıyor, sonuç üretiyor.
Dördüncüsü... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, teşkilat başkanlığından bu yana Ortadoğu'yu ve kaotik küresel gelişmeleri proaktif okuma becerisi, Türkiye'ye esnek politika geliştirme ve risklere karşı koyma avantajı kazandırdı!
Beşincisi... MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın doğrudan İsrailli muhatabını araması ve "Türkiye'yi istihbari operasyon alanına dönüştürme girişimlerinin çok ağır bedeli olacağına dair uyarısı!" Her bakımdan önemi anlaşıldı!
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