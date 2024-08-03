Filistin davası artık Türkiye’nin omuzlarında! Türkiye neden müdahil oluyor?

FİLİSTİN'İ KURTARMAK İÇİN DİRENEN BİR HAREKET...

"Oğullarım Filistin halkının bir parçasıdır ve durumları Filistin halkının durumuyla aynıdır. Oğullarımın kanı Gazze'deki, Batı Şeria'daki Filistin halkının evlatlarından daha değerli değildir!" demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı "ulusal kurtuluş hareketi" olarak tanıtan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten çıkışını Filistin halkı için "övünç kaynağı" olarak nitelendirmişti. Batı merkezli kara propagandaya karşın Hamas'ı, "topraklarını, kutsal değerlerini ve Filistin'i işgalden kurtarmak için direnen bir hareket!" olarak özetlemişti!

DAVA İNSANIYDI

Dava insanı idi ama dünyevi iktidar peşine düşmemişti. Gazze ve Batı Şeria'nın birleşmesi, bağımsız Filistin devletinin kurulması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu açıklamıştı.

"Hamas, Gazze'nin idaresinde tek söz sahibi olma ısrarında değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız. Ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir ve Gazze'nin yönetiminde anlaşabiliriz" sözleri ona aitti.