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İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 1 ton 549 kg metamfetamin ele geçirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 08:35 Güncelleme: 03.08.2024 08:56
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İstanbul ve Yalova’da uyuşturucu operasyonu! 1 ton 549 kg metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “Narkoçelik-30” operasyonları ile İran’dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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