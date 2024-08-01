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Berna Laçin'in paylaşımı hakkında soruşturma! Gazi Meclis'i hedef almıştı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 14:27
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Berna Laçin’in paylaşımı hakkında soruşturma! Gazi Meclis’i hedef almıştı

Son dakika haberine göre Milletvekilleri hakkında “Utançla hatırlanacaksınız lanetlisiniz” paylaşımı yapan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Laçin'in ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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