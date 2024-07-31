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Son dakika | Başkan Erdoğan Mali Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 17:06
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Son dakika | Başkan Erdoğan Mali Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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