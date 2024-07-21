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İSKİ'nin fatura oyunu sürüyor! İtirazları da reddetti

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 09:07
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İSKİ’nin fatura oyunu sürüyor! İtirazları da reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ, yasal sınırı aşarak 40 gün ve üstü sürede fatura keserek tarife oyunu yoluyla vatandaşa fahiş fatura göndermişti. Konuyla ilgili vatandaşın yaptığı itirazları da görmezden gelen iski, talepleri reddetti.

Geçen mayıs ayındaki İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 36 zamla yetinmeyen yönetim bu kez İGDAŞ'ta olduğu gibi fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmaya başladı.

İSKİ'nin fatura gün sayısı üzerinden yaptığı vurgunu İstanbullulara duyuran SABAH'ın haberinin ardından kuruma yapılan fatura itirazları arttı.

Sabah'ın haberine göre zamanında yapılmayan sayaç okuma nedeniyle su tüketim oranının arttığı için faturaların kabarık geldiğine vurgu yapılırken, vurguna konu olan ve tüketim miktarını artıran gün sayısını görmezden gelen kurum ise itiraz taleplerini "faturada tahakkuksal bir hata bulunmamaktadır" diyerek reddediyor.

İBB'nin daha önce de doğalgazda sayaç okuma üzerinden vurgunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tespit edilmiş, İGDAŞ'a usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılmıştı.

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