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16 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.07.2024 12:49 Güncelleme: 28.07.2024 13:10
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16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR!

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

16 terörist etkisiz hale getirildi16 terörist etkisiz hale getirildi 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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