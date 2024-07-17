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İstanbul'daki fahiş su faturasının nedeni belli oldu! İSKİ'den vatandaşa aleni tuzak

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 07:42 Güncelleme: 17.07.2024 09:05
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İstanbul’daki fahiş su faturasının nedeni belli oldu! İSKİ’den vatandaşa aleni tuzak

İstanbul'daki su faturalarının aşırı yüksek gelmesinin perde arkası ortaya çıktı. CHP'li İBB 25-35 gün arası kesmesi gereken faturaları 40. günde kesti. Böylece su kullanımı 2’nci kademe üzerinden hesaplanarak vatandaşa fatura edildi. Bir önceki aya göre neredeyse 2 katı fazla fatura ödemek zorunda kalan İstanbul halkından başta İmamoğlu olmak üzere İBB ekiplerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

İstanbul'da son dönemde su faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ dönük tepkiler çoğalıyor. Milyonlarca su abonesi, şikayetlerini kurumlara bildirirken "su faturaları neden yüksek geliyor?" sorusunun da sebebi belli oldu. Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle artan su kullanım miktarına İSKİ'nin alicengiz oyunu eklendi.

% 53 DAHA FAZLA ÖDEME
İBB yönetimi, pandemi döneminde kamu iştiraki İGDAŞ'ın normalde 25-35 gün arasında sayaç okuyarak kesmesi gereken faturaların süresini 45 güne çıkartmasıyla yaptığı vurgunun benzerini bu kez İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) uygulamaya başladı. 25-35 gün arasında olması gereken fatura gün sayısı 40 gün ve üzerine çıktı.

Zamanında okunmayan faturalar nedeniyle su kullanımı 2'nci kademe üzerinden hesaplanarak fatura edildi. Vatandaşlar gelen fahiş faturalar karşısında şaşkına döndü. Su kullanımında 1'inci kademe olan 0-15 metreküp kullanım bedeli olan 32.28 TL ücret ile atıksu bedelinin eklenmesiyle hesaplanan 25-35 günlük su kullanım ücretleri, kurumun zamanında okuma yapmaması nedeniyle 15-30 metreküp su kullanım miktarı olan 2'nci kademeye geçiş yapıyor.

Bu kademede ise 49.17 TL'den hesaplanarak vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. Mayıs-Haziran ayları arasındaki su kullanım birim ücreti ise yüzde 36 ila yüzde 53 arasında zam yapılmadan önceki ücret ile zam sonrası ücretin ortalaması üzerinden hesaplanarak faturalandırılma yapıldı. Fatura okuma gün sayısının artmasıyla birlikte gelen yüksek faturaların sebebin ise personelin yoğunluğu olduğu öne sürüldü. İSKİ ve İGDAŞ sayaçlarının ortak okunma projesi nedeniyle personelin iş yükünün arttığı bu nedenle de gecikmeler olduğu iddia edildi.



İGDAŞ'TA DA YAPMIŞLARDI
Sabah'ın haberine göre; İBB yönetimi pandemi sürecinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ücretsiz doğalgaz desteği ile yüzde 25 sıcak su kullanımın 1 yıl süreyle ücretsiz sağlanmasını da fırsata çevirmiş ve zamanına sayaç okumalarının yapılmaması nedeniyle İstanbullulara fahiş faturalar göndermişti. İBB'nin sayaç okuma üzerinden vurgunu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da tespit edilmiş, EPDK, İGDAŞ hakkında "usulsüzlük" nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

İşte fahiş su faturasının sebebiİşte fahiş su faturasının sebebi İŞTE FAHİŞ SU FATURASININ SEBEBİ

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