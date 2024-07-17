İstanbul’daki fahiş su faturasının nedeni belli oldu! İSKİ’den vatandaşa aleni tuzak

Bu kademede ise 49.17 TL'den hesaplanarak vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. Mayıs-Haziran ayları arasındaki su kullanım birim ücreti ise yüzde 36 ila yüzde 53 arasında zam yapılmadan önceki ücret ile zam sonrası ücretin ortalaması üzerinden hesaplanarak faturalandırılma yapıldı. Fatura okuma gün sayısının artmasıyla birlikte gelen yüksek faturaların sebebin ise personelin yoğunluğu olduğu öne sürüldü. İSKİ ve İGDAŞ sayaçlarının ortak okunma projesi nedeniyle personelin iş yükünün arttığı bu nedenle de gecikmeler olduğu iddia edildi.