İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! 11 şüpheliden 8'ine tutuklama talebi
İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında İZSU Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de var. Öte yandan facia soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin, şüphelilerin ifade işlemleri sürerken olayla ilgili yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun ise bulunmadığı değerlendirildi.
Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı, olayın gerçekleşmesinde birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi.
KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİR ALINMAMIŞ
Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi. Bilirkişi raporunda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"İZSU'ya gelen yol su ihbarlarına istinaden herhangi bir koruyucu ve önleyici bir iyileştirme esaslı tadilat yapılmayarak, rögar kapak çevresinde basit kapak yükseltme benzeri basit tadilatlar yapılıyor. Bu esnada rögarlar eksik kompaksiyon veya altındaki niteliksiz dolgu nedeniyle oturmaya devam ediyor. Kablolarda tekrar hasar oluşuyor, gayri resmi olarak rögar çevresinde GEDİZ tarafından 4 ekli onarım yapıldığı anlaşılıyor. Yüzeysel olan kablolar derine indirilmek ve rögarla teması kesilmek suretiyle koruyucu ve önleyici tedbirler alınmıyor."
OLAY RAPORDA ADIM ADIM ANLATILDI
Öte yandan, bilirkişi heyeti olay silsilesini çıkarttı. Bilirkişi raporunda, olay adım adım şu şekilde yer aldı:
"Cumhuriyet Bulvarı'ndaki sel ve su baskınları nedeniyle yağmur suyu rögarlarının oturduğu zeminde yumuşama ile birlikte uzun süreli oturmalar başlıyor. İZSU tarafından Arif Kapuş'a monte ettirilen yağmur suyu rögarları ve bulvar üzerindeki diğer yağmur suyu rögarları sel ve su baskınlarını önleyemiyor. Rögarların içi baskınlarla birlikte pislik ve çamur doluyor.
İçi pislik ve çamur dolan rögarlarda kesit daralması ile birlikte yağmur sularını tamamen tahliye edemez duruma geliyor. İZSU tarafından rögarlarda bakım ve temizlik yapılmıyor veya yeteri sıklıkta yapılmıyor. İlaveten, rögarlarda çökme ihbarlarına rağmen koruyucu/önleyici tedbirler alınmıyor. Oturmaya devam eden rögarlar hemen yanındaki ve altındaki m kodlu kablo izolasyonuna hasar vererek kaçak akım başlıyor. Çok tehlikeli ortam oluşuyor. Bu ortam yağmur yağana kadar kendini göstermiyor. 12 Temmuz 2024 tarihinde yağan yağmurdan dolayı Cumhuriyet Bulvarı 750 metre boyunca yağmur suyu ile doluyor.
Rögar çevresinde çökme ile gelişen asfalt kaplama hasarı ile yağmur suları kaçak elektrikli m fazı ile buluşuyor, artık rögar çevresinde tamamen kaçak elektrikli su birikintisi oluşuyor. Özge Can Deniz, rögarın üzerine basarak akıma kapılıyor. Hemen arkasından, düştüğünü zannedip onu kurtarmak için dokunan İnanç Öktemay akıma kapılıyor, uzun süre su birikintisi içinde yatarak can veriyorlar. Bu süreçte yağmur suyu rögarlarının etkili bir şekilde çalışmadığı görülüyor."
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