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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:44
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

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