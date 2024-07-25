İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi | Aralarında genel müdürler de var
İzmir'de sağanak yağış esnasında yolda yürürken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeteri kadar derinliğe gömmediği tespit edilirken, İZSU'nun ise kabloları yüzeye yaklaştırdığı yer aldı. Raporun ardından GDZ Elektrik ve İZSU'nun genel müdürlerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve gözaltı sayısı 9'a yükseldi. İşte detaylar...
İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI
İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda elektrik bilirkişi raporu da açıklandı.
KABLOLAR YÜZEYE YAKLAŞTIRILDI
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporunun savcılık dosyasına eklendiğini söyledi.
Sarıçiçek, bilirkişi raporunda "Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasındaki koordinasyon eksikliğinin arızanın yaşanmasına neden olduğu" görüşlerine yer verildiğini belirtti.
"EK GÖZALTILAR OLABİLİR"
Sarıçiçek, savcılık tarafından mevcut bilirkişi raporunun değerlendirildiğini belirterek, "Rapor doğrultusunda savcılık tarafından gerekli ve uygun görülürse ek gözaltı kararları da verilecektir. Çünkü bu olay sadece 1-2 yıllık bir olay değil, kabloların döşendiği 2015 yılına dayanmaktadır. Bu süreçte çalışma yapan, bu olaya dahil olan, görevini ihmal eden, arızaları gidermeyen tüm suçlu ve suçluların tespitine çalışılacaktır." diye konuştu.
GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ
İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.
"BİZE GÖRE BU OLAYDA KASIT MEVCUTTUR"
Raporda "arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmaması"nın en önemli sorun olarak öne çıktığını belirten Sarıçiçek, elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.
Raporda bu arızaların 5-6 yıldır devam ettiği, ihbarlar sonrası tamiratların yapıldığı ancak sorunun köküne inilmediğinin vurgulandığını kaydeden Sarıçiçek, şöyle konuştu:
"Sorun o gün geçiştirilmiş, geçici çözümlerle sonlandırılmıştır. Olayın köküne, kök sorununa asla inilmemiştir, sorun da buradan kaynaklanmıştır. Kök sorun hiçbir zaman çözülmemiştir, dolayısıyla burada bu elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceği aşikar ve açık bilinen bir şeydir. Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse, insanların öleceği bilinen bir gerçektir. O yüzden biz soruşturma davasında kasten ölümle suçluların cezalandırılması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız."
Trafo merkezlerinde RCD (Artık Akım Koruma Cihazı) ve RCM (Artık Akım İzleme Cihazı) bulunmamasının da bu arızaların önceden görülüp giderilmesinin önüne geçtiği ifade eden Sarıçiçek, şunları kaydetti:
"Bu cihaz, vatandaşın ihbarına gerek olmadan trafo merkezlerinde arızanın direkt görülmesi yoluyla tespit edilip giderilmesini sağlıyor. Eğer Gdz Elektrik A.Ş'de böyle bir cihaz olmuş olsaydı, direkt arızanın nerede ve hangi sokakta olduğu anında tespit edilebilecek ve görülebilecek, ekipler tarafından da anında giderilebilecekti. Böylece ölümler de meydana gelmeyecekti."
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