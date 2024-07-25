İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi | Aralarında genel müdürler de var

"BİZE GÖRE BU OLAYDA KASIT MEVCUTTUR"

Raporda "arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmaması"nın en önemli sorun olarak öne çıktığını belirten Sarıçiçek, elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.

Raporda bu arızaların 5-6 yıldır devam ettiği, ihbarlar sonrası tamiratların yapıldığı ancak sorunun köküne inilmediğinin vurgulandığını kaydeden Sarıçiçek, şöyle konuştu:

"Sorun o gün geçiştirilmiş, geçici çözümlerle sonlandırılmıştır. Olayın köküne, kök sorununa asla inilmemiştir, sorun da buradan kaynaklanmıştır. Kök sorun hiçbir zaman çözülmemiştir, dolayısıyla burada bu elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceği aşikar ve açık bilinen bir şeydir. Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse, insanların öleceği bilinen bir gerçektir. O yüzden biz soruşturma davasında kasten ölümle suçluların cezalandırılması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız."

Trafo merkezlerinde RCD (Artık Akım Koruma Cihazı) ve RCM (Artık Akım İzleme Cihazı) bulunmamasının da bu arızaların önceden görülüp giderilmesinin önüne geçtiği ifade eden Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Bu cihaz, vatandaşın ihbarına gerek olmadan trafo merkezlerinde arızanın direkt görülmesi yoluyla tespit edilip giderilmesini sağlıyor. Eğer Gdz Elektrik A.Ş'de böyle bir cihaz olmuş olsaydı, direkt arızanın nerede ve hangi sokakta olduğu anında tespit edilebilecek ve görülebilecek, ekipler tarafından da anında giderilebilecekti. Böylece ölümler de meydana gelmeyecekti."