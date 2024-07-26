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Kulede devlete şantaj! Uçaklar inmesin diye korkunç operasyon! Başkan Erdoğan devrede: Hesaba çekin

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:04 Güncelleme: 26.07.2024 11:14
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Kulede devlete şantaj! Uçaklar inmesin diye korkunç operasyon! Başkan Erdoğan devrede: Hesaba çekin

Son dönemde artan uçak rötarlarının perde arkası belli oldu. Maaşlarına zam isteyen hava trafik kontrolörleri “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine geçince, hem seferler azaldı hem de rötarlar arttı. İnen uçak sayısı 45'ten 30'a düşünce bu durumun devlete maliyeti korkunç boyutlara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un durumu dile getirmesinin ardından devreye giren Başkan Erdoğan, sorunun bir an önce çözülmesi için gerekli talimatı verdi. Erdoğan'ın "Bu işi bir an evvel çözün gereğini yapın ve sorumluları hesaba çekin" dediği öğrenildi.

Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçince seferler azaldı, rötarlar arttı. Bu durum "şantaj" olarak değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dedi.

BAKAN ERSOY'DAN FLAŞ SÖZLER: İNEN UÇAK SAYI 45'TEN 30 DÜŞTÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy MKYK'da, eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.

KABİNE'DEN DURUMA SERT TEPKİ: DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR

Sabah'ın haberine göre; Yapılan eylemle ilgili başka bir kabine üyesinin, "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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