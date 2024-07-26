Kulede devlete şantaj! Uçaklar inmesin diye korkunç operasyon! Başkan Erdoğan devrede: Hesaba çekin

KABİNE'DEN DURUMA SERT TEPKİ: DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR

Sabah'ın haberine göre; Yapılan eylemle ilgili başka bir kabine üyesinin, "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.