Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de





Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.