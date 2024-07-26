Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte bakan yardımcısı, büyükelçi, rektör ve üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınırken, Tokat'a Hüseyin Kır, Ardahan'a ise Yusuf Uzantı yeni il milli eğitim müdürü olarak görevlendirildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Başkan Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığındaki bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidildi.
Buna göre, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.
Başkan Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı.
Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.
BÜYÜKELÇİ ATAMASI RESMİ GAZETE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Fatih Yıldız, Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
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