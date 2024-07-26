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41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 07:56 Güncelleme: 26.07.2024 08:23
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41 ilde SİBERAĞ-2 operasyonu: 82 gözaltı

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

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