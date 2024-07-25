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İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Yeni tarifeler belli oldu! Tam basım, öğrenci, aylık abonman...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:18 Güncelleme: 25.07.2024 11:24
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İstanbul’da toplu ulaşıma zam! Yeni tarifeler belli oldu! Tam basım, öğrenci, aylık abonman...

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

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