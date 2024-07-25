Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: Sokak savaşları başlar
Ülkemiz genelinde giderek artan sokak köpekleri saldırıları sonucunda çoğu çocuk çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Devlet bu konuda net bir tavır ortaya koyarak sokak köpeklerine yönelik bir düzenleme hazırladı ve düzenleme TBMM'deki komisyondan geçti. Bu durum sonrası harekete geçen bazı provokatörler sokak çağrısı yaptı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'deki yayında Gazeteci Zülal Kalkandelen Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir." ifadeleriyle tehditler savurdu. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da "Sokak savaşları başlar." diyerek devleti tehdit etmeye kalktı. İşte detaylar...
Türkiye'de son yıllarda başıboş köpeklerin saldırıları sonrasında çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.
Küçücük çocuklar, köpekler yüzünden hayatını kaybederken devlet bu konuyu çözmek için adımlar atmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin net mesajlar verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SORUN ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR
"Efendim, muhalefet ne der? Bize ne muhalefetten. Efendim, medyada ne yazarlar ne söylerler? Bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, tuzu kurular gürültü yapıyorlarmış, sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız, hiçbirine aldırmayız, yola devam ederiz. Biz, sadece milletimize bakar, milletimizin ortak hissiyatına bakar, ortak beklentilerine bakar, adımımızı da ona göre atarız. Bugün bazı şeyleri açık açık konuşmamız gerekiyor: Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı, her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar; trafik kazalarına sebep oluyorlar; en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakalarını, yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelen vatandaşlarına yaptığı uyarıları burada saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız, sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor."
"HAYVANLAR KONUSUNDA KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKIŞMASIN"
Vatandaşların hem şiddetin hem sağlığa yönelik tehdidin hem de istismarın sona ermesini arzuladığını kaydeden Erdoğan, bu isteklere, bu arzulara, ülkenin dört bir yanından gelen feryatlara sessiz, tepkisiz, bigane kalmalarının düşünülemeyeceğini vurguladı.
"Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele, bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de, şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun, sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar, kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Timsahın gözyaşları merhametten değildir." değerlendirmesinde bulundu.
"KALKIP DENSİZLİK YAPIYORLAR"
Komisyon çalışmaları sırasında, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelimenin "merhamet" olduğunu belirten Erdoğan, "Değil insana, değil masum çocuklara, herhangi bir canlıya karşı, yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri, kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anne ile empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen, başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?" ifadelerini kullandı.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Sokak hayvanlarına yönelik düzenmeler içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi.
SAHİPLİ-SAHİPSİZ HAYVAN KAVRAMLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE TANIMLANACAK
Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.
TEŞVİK VE İDARİ TEDBİRLER
Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır." hükümleri uygulanacak.
UYGULAMAYA CEZA
Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Devlet sokaktaki vatandaşını saldırgan olan sokak köpeklerinden korumak adına adımlar atarken Sözcü TV ekranlarında büyük bir provokasyona imza atıldı.
"BU İŞ KÖTÜYE GİDİYOR"
Sokak köpeklerinin tartışıldığı programda Gazeteci Zülal Kalkandelen "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir. Toplumsal huzur bozulacak." diyerek provokasyona kalkıştı.
"SOKAK SAVAŞLARI BAŞLAR"
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da TBMM'den geçen yasaya ilişkin "Sokak savaşları başlar" diyerek tehdit savurdu.
"TARİHİ DİRENİŞE HAZIR OLUN"
Daha önce de CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye karşı sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Gezi olaylarını örnek gösteren Yalaz, "eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" tehdidinde bulunmuştu.
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